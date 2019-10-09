Son Dakika Haberleri: Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da
Son Dakika Magazin Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da

Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da

1 saat önce

Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde en iyi film seçilen Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz'un "Görünmez Yaşam" ile Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "En İyi Senaryo Ödülü"nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" de Antalya'da gösterilecek.

Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da, System.String[]

Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde en iyi film seçilen Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz'un "Görünmez Yaşam" ile Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "En İyi Senaryo Ödülü"nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" de Antalya'da gösterilecek.


Festivalde ayrıca, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın "Diego Maradona" aldı belgeseli de izleyiciyle buluşacak. Kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan "Ayrık Otları" ve yönetmenliğini Lauren Greenfield'ın yaptığı "İpleri Elinde Tutan Kadın" belgeselinin ilk gösterimleri Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak .


Dünya Sineması bölümünde gösterilecek diğer filmler ise Romanyalı yönetmen Anca Damian'ın "Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi", Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes'in "Monos", Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Saklı Gerçekler" ve Fransız aktör Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" oldu.

Yönetmen, Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:11 
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