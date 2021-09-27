Altın Portakal'da film gösterimleri açık havada yapılacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde film gösterimleri bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla açık hava sinemalarında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak. Sinema dünyasını Antalya'da buluşturacak festivalde 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filmi gösterilecek.

Festivalde geçen yıl salgın önlemleri nedeniyle başlatılan ve büyük ilgiyle karşılanan açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 ( AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Kovid-19'u geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.

Festival biletleri 28 Eylül'den itibaren biletix.com üzerinden temin edilebilecek. Biletler, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sineması'nda gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri, ücretsiz olacak.

Festivalin bilet ücretleri indirimli 3 lira, tam 5 lira olacak ve açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.15 ve 21.45'te gerçekleşecek.