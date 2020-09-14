Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en köklü sinema festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali iki farklı afişle izleyicilerle buluşacak. Bir afişte, Türk sinemasına damga vuran Fatma Girik'in yüzü yer alırken, diğer afişte ise koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanı yer aldı.

Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afiş detayları belli oldu. Büyükşehir belediyesi tarafından 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afişle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afişlerin birinde Türk sinemasına damga vuran sanatçı Fatma Girik'e yer verildi. Ünlü sanatçı, afişte, mavi gözleri ve bakışlarıyla tasvir edildi. 1965'te düzenlenen 2'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Girik, 1967 yılında 'Sürtüğün Kızı' adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görülmüştü. Sinema hayatında 180'in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik, beyaz perdede en son 2005 yılında Tunç Başaran imzalı 'Sinema Bir Mucizedir' dizisinde rol almıştı.