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ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ - Son Dakika

ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ

04.10.2021 10:51

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışacak filmlerinden Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' filmi izleyiciyle buluştu.

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışacak filmlerinden Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' filmi izleyiciyle buluştu. Her iki yönetmeninde ilk uzun metrajlı filmi olan filmler seyircilerin beğenisini topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmlerin ilk gösterimleri yapıldı. Film gösterimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilirken filmi izlemeye gelenlerin ateşleri ölçülüp, aşı kartları kontrol edildi. Öte yandan açık havada düzenlenen film gösterimlerindeki filmlerin biletlerinin tükenmesi nedeniyle aynı filmler AKM Aspendos Salonu'nda da seyirciyle buluştu.

Cam Piramit yanında kurulan 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde ilk olarak Ulusal Uzun Metrajlı Film kategorisinde yarışan yönetmen Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' filmi seyirciyle buluştu. Film öncesinde gösterimin yapılacağı alana gelen Nacar ve filmin oyuncularından oluşan ekip, girişteki alanda hatıra fotoğrafı çektirdi. Nacar'ın senaryosunu da yazdığı ve ilk uzun metrajlı filmi olan 'İki Şafak Arasında', seyircilerin beğenisini topladı.

Gecenin ikinci filmi ise yönetmenliğini Nazlı Elif Durlu'nun yaptığı 'Zuhal' oldu. Film öncesinde gösterimin yapılacağı 'Yıldızların Altında 1' sahnesine gelen Durlu ve film ekibi, girişte hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın'a filmi izlemeye gelenler büyük ilgi gösterdi. Film öncesinde konuşan Durlu, filmi izlemeye gelen herkese teşekkür etti. Durlu'nun da ilk uzun metrajlı filmi olan 'Zuhal' izleyiciden uzun süre alkış aldı.

ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ
ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ
ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ
ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ

Film Festivali, Altın Portakal, Antalya, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALTIN PORTAKAL'DA 'İLKLER' GECESİ - Son Dakika


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