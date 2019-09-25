Son Dakika Haberleri: Altın portakal'da jüri başkanı zeki demirkubuz
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Altın portakal'da jüri başkanı zeki demirkubuz

55 dakika önce

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanı, dünyaca ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz oldu.

Altın portakal'da jüri başkanı zeki demirkubuz, System.String[]

TÜRKİYE'nin en köklü film festivali Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki jüri başkanı, dünyaca ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında 56'ncısını düzenleyeceği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ulusal kategoride 'en iyileri' belirleyecek jürinin başında, ünlü yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz'un yer alacağını bildirdi.

Önceki yönetim döneminde kaldırılan kısa film ve belgesel kategorilerinin yeniden festival bünyesine alındığını kaydeden Başkan Böcek, belgesel kategorisinde 72 başvuru olduğunu, bunlardan 10'unun bu kategoride yarışacağını aktardı. Böcek, kısa film için ise 215 başvuru olduğunu bu filmlerden 15'inin ödül için yarışacağını söyledi.

Zeki Demirkubuz, Film Festivali, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
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