ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI - Son Dakika
Üye Girişi

ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI

08.10.2022 21:26
ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI

ANTALYA'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreni kırmızı halı seremonisiyle başladı.

ANTALYA'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış töreni kırmızı halı seremonisiyle başladı. Festivalin ödül törenine katılacak olan davetlilerin yürüdüğü kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

1 Ekim'de başlayan 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi. Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 10, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 12 film yarıştı. Farklı etkinliklerin ve film gösterimlerinin gerçekleştirildiği festival haftasında 5 farklı noktada gösterilen 66 film izleyicilerle buluştu.

4 ayrı kategoride 22 ödülün verileceği tören öncesinde adaylar ve davetliler kırmızı halıda yürüyerek törenin düzenleneceği Antalya Kapalı Spor Salonu'na giriş yaptı. Kırmızı halıda her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye katılan davetliler kırmızı halıda bol bol fotoğraf çektirdi.

Kırmızı halıda gazetecilere açıklama yapan Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyesi Ezgi Mola, Biz şahane 12 tane film izledik. Bugün son değerlendirmelerimizi yaptık. Birlikte 12 şahane yönetmenin 12 kısa filmini izledik. İçimiz umut doldu. Çünkü başka kısa filmlerini ve uzun metrajlı filmlerini izlemek için sabırsızlanıyoruz. Umarım seyircilerimiz de izleyince bizlerle aynı fikirde olacaktır diye düşünüyorum dedi.

Çok keyifli bir hafta geçirdiklerini söyleyen Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jüri üyesi Melikşah Altuntaş, Çok keyifli bir festival geçirdik. Harika filmler izledik. Çok mutluyuz. Ödül sahiplerine ödüllerini vereceğiz diye konuştu.

Antalya'da festivale olan ilginin çok güzel olduğunu söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Nurgül Yeşilçay, Festivalde çok güzel filmler izledik. Ödüllere oy birliğiyle değil oy çokluğuyla karar verdik. Tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık dedi.

Ödüller konusunda zor karar verdiklerini söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Ahmet Mümtaz Taylan, İyi zaman geçirdik. Filmler üzerine uzun tartıştık ve anlaştık. İyi kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun diye konuştu.

jüride her filmin uzun uzun tartışıldığını söyleyen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi Harun Tekin, Güzel bir festival oldu. Sinema adına güzel günlerdi. Çok zor karar verdik. Her şey uzun uzun tartışıldı. Oy çokluğuyla alınan kararlar oldu. Böyle güzel bir festivali olduğu için Antalya çok şanslı dedi.

'SİNEMAMIZA SAHİP ÇIKAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Festivaldeki coşku nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Altın Portakal kortejimizle başlatmıştık. 1 haftanın nasıl geçtiğini hiç anlayamadık. Gece gündüz bütün sinemaseverlerle, sanatçılarla birlikte olduk. Çok mutlu olduk. Jürilerimizin layık gördüğü sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün sanatçılarımıza, sinemamıza sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalya haber! Antalya'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi Antalya haber! Antalya'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu; 'Kurak Günler' 9 ödül aldı Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu; 'Kurak Günler' 9 ödül aldı Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1) Antalya haber! 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)
Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 00:23:42. #1.11#
SON DAKİKA: ALTIN PORTAKAL'DA 'KIRMIZI HALI' ŞIKLIĞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement