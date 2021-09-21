Üye Girişi
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI - Son Dakika

58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI

21.09.2021 13:07

58. ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

58. ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelleri için jüri karşısına çıkacak.

JÜRİ BAŞKANI DOROTA KDZİERZAWSKA

2 Ekim'de başlayacak olan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığını Polonyalı yönetmen Dorota Kdzierzawska yürütecek. Kdzierzawska, Lodz Üniversitesi, Rusya Devlet Sinematografi Üniversitesi ve Polonya Film Okulu'nda film ve tiyatro üzerine tamamladığı eğitim hayatının ardından birçok ödüllü kısa film ve belgesel yönetti. Jürinin diğer üyeleri ise Ali Suliman ise Altın Küre Ödülü alan ve Yabancı Dilde En İyi Film Oscar adayı olan Vaat Edilen Cennet/Paradise Now filmiyle kariyerinde ciddi bir dönüşüm yaşadı, geçen yıl festivalde 200 Metre/200 Meters filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Beş kişilik jürinin diğer üyeleri ise İsveç gazetesi Dagens Nyheter'de film eleştirmeni Eva af Geijerstam, Fransız Guillaume de Seille ve Bulgar oyuncu Margita Gosheva oldu.

ULUSLARARASI YARIŞMADA KADIN YÖNETMENLERİN YILI

Almanya, ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kosta Rika, Meksika, Monako ve Rusya yapımları 10 film Türkiye'de ilk kez 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak. Bu yıl yarışmada beş kadın yönetmenin filmi yer alıyor.

Paz Fábrega'nın istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu sadelik içerisinde anlatan, duygulara ve değişen rollere hassasiyetle odaklanan filmi Aurora; Clio Barnard'ın yazıp yönettiği, müzikle sarmalanmış ve mizah dolu etkileyici bir çağdaş aşk hikayesi Ali ve Ava/ Ali & Ava; Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi'nin hem İtalyan gençliğinin ve ülkenin portresini çizdikleri hem de küresel belirsizliğe derin bir bakış sundukları Cannes ve Toronto Film Festivalleri'nde gösterilen filmleri Gelecek/Futura; Manuel Nieto Zas'ın Cannes Film Festivali'nde Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen, çağdaş Uruguay'ın ekonomik ve sosyal karşıtlıklarına iki adamın dostlukları aracılığıyla baktığı, sınıf ve vicdan üzerine filmi İşçi ve Patron/The Employer And The Employee; Clara Roquet'in bu yıl Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan, iki genç kızın yaz arkadaşlığını duyarlılıkla ele aldığı, bu sırada kamerasını yetişkinlerin dünyasına çevirmeyi ve göçmen işgücüne dayalı ev içi emeğini de sorguladığı filmi Libertad; Joaquin del Paso'nun Venedik Film Festivali'nde gösterilen, kurduğu psikolojik gerilim atmosferiyle, kör inançlarla beslenen otoriter dünyanın sarsıcı bir portresini sunan ve izleyiciyi insanlık durumunun derin karanlığıyla yüzleşmeye davet eden filmi Tel Örgüdeki Delik/The Hole In The Fence; Venedik Film Festivali'nde beğeniyle karşılanan, yönetmen Teemu Nikki'nin sevdiğine ulaşmak için tehlikelerle dolu bir yolculuk yapması gereken kör ve MS hastası bir adamın yaşadıklarını anlattığı, aşkın engel tanımazlığına vurgu yapan filmi Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam/The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic ve Florence Miailhe'in cam üzerine çizdiği resimlerle büyüleyici bir şekilde canlandırdığı, iki kardeşin olağanüstü maceralarla dolu mücadelesiyle sığınılacak güvenli limanların birer birer yok olduğu günümüz dünyasının keskin bir portresini sunduğu ilk uzun metraj canlandırma filmi Yolculuk/The Crossing yarışmada yer alacak merakla beklenen yapımlardan.

Fred Baillif'in Berlin Film Festivali'nde Gençlik Ödülü'nün sahibi olan, gençleri koruma amacıyla inşa edilen sistemin sorunlarını açık yüreklilikle gözler önüne seren filmi Aile/The Fam ve Levan Koguashvili'nin bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis'ten Brooklyn'e seyahat eden eski güreşçi Kakhi'nin hikayesini anlattığı, Tribeca Film Festivali'nden En İyi Film, En İyi Senaryo ve başroldeki Levan Tedaishvili'ne En İyi Oyuncu Ödülü kazandıran, göçmenlerin iki dünyanın da dışına düşen hayatları ve yalnızlıkları üzerine yapılan klasik filmleri hatırlatan 4. Sokaktaki Pansiyon/Brighton 4th yarışmada yer alan yılın ödüllü filmlerinden.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları 9 Ekim'de festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI
58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI

Film Festivali, Altın Portakal, Altın, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te 14:09 Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna 13:48 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti 12:10 Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü 12:01 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi 11:28 Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi

Son Dakika Haberleri
14:08 Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı
13:47 Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çiftin doğacak çocuğuna "Ayşe Betül" ismini verdi
13:44 Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı         
14:09
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor Ryan Babel oyuna giriyor, Galatasaray maçı kaybediyor         
13:45
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış         
12:08
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu         
22:46
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 14:21:53. #1.13#
SON DAKİKA: 58. ALTIN PORTAKAL'DA 'ULUSLARARASI' HEYECAN BAŞLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement