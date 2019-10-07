Son Dakika Haberleri: Altın portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Altın portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi

35 dakika önce

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu.

Altın portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi, System.String[]
ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress adayları belli oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nin fon ve network platformu Antalya Film Forum'un Belgesel Work in Progress projeleri açıklandı. 20 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress'te; filmler, Litvanyalı yönetmen Audrius Stonys, film ve endüstri programcısı Selin Murat ve İsrailli yapımcı Sigal Yehuda'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Yapım aşamasındaki belgesel filmlere destek sağlayan fonda bu yıl, Selin Şenköken'in 'Ali Arif Ersen: Mr Wink', Didem Şahin'in 'Acı Tatlı', Yasemin Akıncı'nın 'Ertil, Komplikasyonlar Mütehassısı', Aslı Akdağ ve Banu Sıvacı'nın 'Bekleyiş', İlham Bakır'ın ' Anne: Sınırı Geçtin', Berna Gençalp'in 'Kim Mihri' ve Sidar İnan Erçelik'in 'Rüzgar Tayı' adlı projeler toplam 90 bin TL para ödülü için yarışacak. 7 belgesel proje, 28- 30 Ekim tarihlerinde jüri önüne çıkacak.
Olena Yershova Yıldız direktörlüğünde gerçekleşecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu projeleri ise 11 Ekim'de açıklanacak.


Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi
Saadet Işıl Aksoy, bikinili fotoğrafıyla iç ısıttı Serdar Ortaç eski eşi hakkında konuştu: Chloe'nin fiyatı artmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:25:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın portakal'da yarışacak belgesel projeler belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]