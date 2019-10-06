Altın Portakal'dan '5050×2020'ye destek

Altın Portakal Film Festivali Komitesince, 'Cinsiyet Eşitliği

ve Katılım Taahhütnamesi' olarak bilinen "5050×2020" projesinin destekleneceği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'sinema sektöründeki cinsiyet eşitliğinin sağlanması' amacıyla sürdürülen projeye, Altın Portakal Film Festivali'nin de destek verileceği açıklandı.

Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde başlatılan ve kısa sürede Venedik, Berlin ve Toronto Film Festivali gibi önemli etkinliklerde desteklenen kampanya kapsamında, 2020'ye kadar sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini görünür kılmak amaçlanıyor.

Antalya'da 56'ncısı gerçekleştirilecek Altın

Portakal Film Festivalinde, Türk sinemasındaki kadın emeğinin görünür kılınması

amacıyla başlatılacak Cahide Sonku Ödülü'nün ardından, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğine dikkati çekmek için başlatılan "5050×2020" hareketinin de destekleneceği belirtildi.

Bu kapsamda, festival komitesi tarafından, önceki gün Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi' imzalandı.

Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörü Cansel Tuncer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın, erkek eşitliğinin mümkün olduğu bir dünyaya inandıklarını ve bunun yaratılması için çalıştıklarını ifade etti.

Tuncer, "Konuya dikkat çekmek amacıyla bu yıl, Altın Portakal Film Festivali'nde sektördeki kadın emeğinin görünür kılınması için, 50 bin lira ödül destekli Cahide Sonku Ödülü'nü başlattık. "dedi.

Cinsiyet eşitliğinin her alanda olduğu gibi sinema alanında da önemli olduğunu belirten Tuncer, "Festival ekibinde de programında da cinsiyet eşitliğinin sağlanması bizim için çok önemli. Bu anlamda "5050×202"0"yi desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Ekim-1 Kasım 2019'da düzenlenecek olan festivalin, İdari Direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek.