Son Dakika Haberleri: Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

6 saat önce

Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu Yönetmen Ali Özer: "Heyecanlıyım"ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bozkır' filmi 10 ödüle layık görülen yönetmen Ali Özel, "Ekip olarak heyecanlıyım.

Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Yönetmen Ali Özer: "Heyecanlıyım"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bozkır' filmi 10 ödüle layık görülen yönetmen Ali Özel, "Ekip olarak heyecanlıyım. Ekibin hepsi çok heyecanlı. Bir ödül alsak da heyecanlıydık, çok ödül aldık yine heyecanlıyız" dedi.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sinema dünyasının ünlü isimleri, 10 bin kişilik Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen gecede, kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi.

"Çok ödül aldık yine heyecanlıyız"

En İyi Film Ödülü ise, 'Bozkır' filmiyle Ali Özel'e layık görüldü. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına duygularını aktaran Yönetmen Özel, "Heyecanlıyım. Sıcağı sıcağına ne söylenir bilemiyorum. Ekip olarak heyecanlıyım. Ekibin hepsi çok heyecanlı. Bir ödül alsak da heyecanlıydık, çok ödül aldık yine heyecanlıyız" dedi.

Filmin konusuna değinen Özel, "Bir ailenin en temelinde olan iletişimsizliği anlatıyor. Bir baba oğul çatışması üzerinde yürüyen ama aslında toplumdaki bütün bireylerin birbirlerini anlamaması üzerine odaklanan bir filmdi. Tahminimce amacına ulaştı, jüride bunu takdir etti. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün kazananı iki isim arasında paylaştırılarak, 'Küçük Şeyler' filmiyle Alican Yücesoy ve 'Bozkır' filmiyle, Mücahit Koçak'a takdim edildi. İHA muhabirine duygularını aktaran Yücesoy ise, "Çok mutluyum. Ulusal yarışmanın öze döndüğü ilk senede ödül almaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]