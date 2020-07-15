Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal, 3- 10 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal, 3- 10 Ekim'de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek festivale başvurular başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 3- 10 Ekim'de yapılacağını belirtti. Başkan Böcek, festival kapsamında 'ulusal uzun metraj', 'belgesel' ve 'kısa film' dallarındaki yarışmaların yanı sıra 'Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın da düzenleneceğini ve toplam 1 milyon 370 bin lira tutarında ödül dağıtılacağını kaydetti. Başkan Böcek, koronavirüs önlemleri kapsamında festivalde bu yıl açık hava gösterimlerine ağırlık verileceğini ve festival konukları ile izleyicilerin güvenliğinin sağlanması için geniş önlemler alınacağını belirtti.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Ulusal yarışmada; 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış ve 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler yer alabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih, 14 Ağustos Cuma günü saat 18.00 olarak belirlendi.

Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 150 öğrenciye ev sahipliği yapan Altın Portakal Sinema Okulu'nun, bu yıl online düzenleneceğini ve katılımcı sayısının artırılacağını da açıkladı.


Film Festivali, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]