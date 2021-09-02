Altın Portakal Film Festivali'ne girişte 'aşı kartı' kontrolü - Son Dakika

58'İNCİ Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu. 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivale girişte, aşı kartı ya da koronavirüs geçirmiş kişilerin bağışıklık süresi kontrol edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda görev yapacak jüri üyeleri belli oldu.

Bu arada, 6 Eylül itibarıyla uygulanacak genelge uyarınca festival filmlerini izleyecek seyircilerin etkinliklere girişte, HES kodu üzerinden 2 doz yapılmış aşı kartları ya da koronavirüs geçirmişlerse bağışıklık süresi kontrol edilecek.