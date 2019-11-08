Son Dakika Haberleri: Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 kişi takip etti
Son Dakika Güncel Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 kişi takip etti

Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 kişi takip etti

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 seyircinin takip ettiği bildirildi.

Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 kişi takip etti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ni 23 bin 660 seyircinin takip ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında, 150 üniversite öğrencisi katılırken, 917 konuk da Antalya'da ağırlandı.

Ulusal yarışmalarda ve forum bölümünde toplam 1 milyon 437 bin 500 lira değerinde ödül verildi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali,

26 Ekim-1 Kasım'da 23 bin 660 sinemasevere ulaştı.

29 ülke ve 69 yönetmenden

toplam 66 filmin gösterildiği festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından 917 konuk Antalya'da

ağırlandı.


İlk gününde biletlerin yüzde

86'sının satıldığı festivalde, bilet fiyatlarında da indirim uygulandı.

Festivalde ayrıca 7 film, 2 bin 600 çocuk izleyiciyle buluştu.

Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:00 Kaynak: AA
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