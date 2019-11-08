Son Dakika Haberleri: Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi
Son Dakika Magazin Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi

Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında, 150 üniversite öğrencisi katılırken, 917 konuk da Antalya'da ağırlandı.

Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivale Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında, 150 üniversite öğrencisi katılırken, 917 konuk da Antalya'da ağırlandı.


Ulusal yarışmalarda ve forum bölümünde toplam 1 milyon 437 bin 500 lira değerinde ödül verildi.  56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım'da 23 bin 660 sinemasevere ulaştı.


29 ülke ve 69 yönetmenden toplam 66 filmin gösterildiği festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından 917 konuk Antalya'da ağırlandı.


İlk gününde biletlerin yüzde 86'sının satıldığı festivalde, bilet fiyatlarında da indirim uygulandı.  Festivalde ayrıca 7 film, 2 bin 600 çocuk izleyiciyle buluştu.

Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?
MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu? Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 02:03:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın Portakal'ı 23 bin 660 kişi izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]