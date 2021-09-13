58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri ve festivalin afişinin hazır olduğunu bildirdi.

Festival afişini, "Gelecek umutla yeşerecek" sloganıyla orman yangınları sonrası yapılacak çalışmaları anlatmak için hazırladıklarını belirten Böcek, "Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Bu yıl festivalde 'Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz." ifadesini kullandı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper'in başkanlık edeceğine değinen Böcek, diğer jüri üyelerinin ise görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen olduğunu kaydetti.