Altın Portakal'ın en iyisi 'Hayaletler' uluslararası festivallerde - Son Dakika

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül birden kazanan 'Hayaletler', Polonya'nın Varşova ve Belçika'nın Gent kentlerinde seyirciyle buluşuyor.

Geçen hafta 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndan En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 dalda ödülle dönen 'Hayaletler'in festival yolculuğu, Varşova Film Festivali ve Gent Film Festivali ile devam ediyor. Azra Deniz Okyay'ın yazıp, yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği film, bugün ve yarın Avrupa'nın en önemli festivallerinden sayılan ve 36'ncısı düzenlenecek olan 36'ncı Varşova Film Festivali'nin 'Keşifler' bölümünde gösterilecek.