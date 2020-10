Altın Portakal'ın en iyisi 'Hayaletler' uluslararası festivallerde - Son Dakika

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 5 ödül birden kazanan 'Hayaletler', Polonya'nın Varşova ve Belçika'nın Gent kentlerinde seyirciyle buluşuyor.

Geçen hafta 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Film Yarışması'ndan En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 dalda ödülle dönen 'Hayaletler'in festival yolculuğu, Varşova Film Festivali ve Gent Film Festivali ile devam ediyor. Azra Deniz Okyay'ın yazıp, yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın'ın üstlendiği film, bugün ve yarın Avrupa'nın en önemli festivallerinden sayılan ve 36'ncısı düzenlenecek olan 36'ncı Varşova Film Festivali'nin 'Keşifler' bölümünde gösterilecek.

OSCAR'IN İDDİALILARIYLA YARIŞACAK'Hayaletler' gelecek hafta ise 13 Ekim'de başlayan ve müziğin sinemadaki etkisinin altını çizen 47'nci Gent Film Festivali'nde Pedro Costa, Chloé Zhao, Ma'wenn, Ágnes Kocsis gibi yönetmenlerin Oscar'a yürüyen bağımsız filmleriyle birlikte jüri karşısına çıkacak. 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde Belçikalı seyirciyle buluşacak olan film, Mohammad Rasoulof'un Berlin 'den Altın Ayı ödüllü 'There Is No Evil', Chloé Zhao'nun Venedik 'te Altın Aslan'ı, Toronto 'dan Seyirci Ödülü'nü almış 'Nomadland', Pedro Costa'nın Locarno'da Altın Leopar dahil 3 ödül kazanan 'Vitalina Varela', Fanny Liatard ve Jérémy Trouilh'in Cannes'ın bu yılki özel seçkisine alınan 'Gagarine', Fransız oyuncu ve yönetmen Ma'wenn'in Fanny Ardant ve Louis Garrel 'lı 'ADN', 'Adrienn Pál' ile tanınan Macar yönetmen Ágnes Kocsis'in 'Eden', Kelly Reichardt'ın Deauville'den Jüri Özel ödüllü 'First Cow' ve Sean Durkin'in Jude Law ile Carrie Coon'u buluşturan 'The Nest'in de aralarında olduğu 12 film ile birlikte en iyi film dalında Büyük Ödül ve müzik ve ses tasarımı dalında verilen Georges Delerue Ödülü için yarışacak.'SİNEMAMIZ İÇİN BENZER ÇALIŞMALARA İLHAM OLACAK GÜÇTE'Dünya prömiyerini bu ay başında 77'nci Venedik Film Festivali'nin önemli paralel ve bağımsız bölümlerinden Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası'nda yapan ve burada en iyi film seçilerek Büyük Ödül'ün sahibi olan 'Hayaletler', geçen hafta Türkiye prömiyerini yaptığı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 5 ödül birden kazandı. Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yarışan ve jüri tarafından 'Zamanın ruhunu soğukkanlılıkla kavramış ve içinde yaşadığımız karanlığı cesaretle anlatan, alışılagelmiş kalıpları kıran, bizi şaşırtan ve sarsan, sinemamız için benzer çalışmalara ilham olacak güçte bir film' gerekçesiyle En İyi Film seçilen 'Hayaletler', Azra Deniz Okyay'a En İyi Yönetmen, Ayris Alptekin'e En İyi Kurgu, Nalan Kuruçim 'e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Emrah Özdemir 'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüller getirdi.Tüm Türkiye'de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen ve o gün İstanbul 'un Sucular Mahallesi'nde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikayeleri üzerinden anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer , kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk'ün üstlendiği filmin çok konuşulan müziklerini de bağımsız müzisyen Ekin Fil yaptı.Filmin Türkiye gösterim tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.