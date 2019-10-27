Son Dakika Haberleri: Altın portakal'ın ilk filmi 'bina' oldu
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Altın portakal'ın ilk filmi 'bina' oldu

1 saat önce

Altın Portakal'ın ilk filmi 'Bina' olduANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterilen ilk filmi, yönetmenliğini Orçun Behram'ın yaptığı 'Bina' oldu.

Altın Portakal'ın ilk filmi 'Bina' oldu

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterilen ilk filmi, yönetmenliğini Orçun Behram'ın yaptığı 'Bina' oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Festivali'nin 'ulusal kategori'de gösterimi yapılan ilk filmi, Türkiye'de ilk kez gösterilen, Orçun Behram'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Bina' oldu. Gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Behram, filmin karamsar olduğunu belirterek, evrensel eleştiriyi filmiyle aktardığını söyledi. Behram, "İnsan ve medya ilişkisi üzerine kurulu bir film. Toplumların geri dönüşümü olmayan bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Medyanın yarattığı gerçekliği işledim. Film bu yüzden pesimistik. Filmi çekmekteki amacım medyanın gerçekliği ve yine medyanın hiper gerçeklik yerini almasını ele almaktı" dedi.

'Bina'nın 4 ülkede gösteriminin yapıldığını belirten Orçun Behram, Fransa'da ajans tarafından filmin satın alındığını da kaydetti.

Altın portakal'ın ilk filmi 'bina' oldu

Film Festivali, Behram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:35 Kaynak: DHA
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