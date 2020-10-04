Altın Portakal'ın ilk filmi seyirciyle buluştu - Son Dakika

BU yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride gösterimi yapılan ilk filmi 'Kar Kırmızı', pandemi koşullarında açık havada seyirciyle buluştu.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Cam Piramit Yanı'nda kurulan Yıldızların Altında 1 Açıkhava Sineması'nda gerçekleşen festivalin ilk ulusal kategorideki gösterimi 'Kar Kırmızı' filmi oldu.

SOSYAL MESAFE KURALI ZAMAN ZAMAN İHLAL EDİLDİ'Kan Kırmızı' film gösterimine gelen seyircilere ilk olarak bilet kontrolü yapıldı. Güvenlik kontrolü öncesinde herkese ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Giriş bölümündeki yoğunluk nedeniyle zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞTUFilm öncesi yönetmen Atalay Taşdiken, oyuncular Mehmet Usta, Özge Gürel, Nergis Öztürk, Cemal Toktaş ve filmin müzik yapımcısı izleyiciyle buluştu. İlk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Atalay Taşdiken, "Böylesine özel zamanlardan geçebildiğimiz bu günlerde festival yapabilmek, insanları bir araya toplayabilmek, her şeye rağmen sanatın birleştirici gücünü ihmal etmeden bu organizasyonu yapabilmek büyük cesaret istiyordu. Bu cesareti gösteren herkese teşekkür ederim. Filmimiz ilk kez seyirciyle buluşuyor. Ekipteki arkadaşlarım da ilk defa izleyecek" diyerek film ekibini tanıttı.FİLMİ ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ

Yönetmen Atalay Taşdiken, 'Kar Kırmızı' filmini çekim sırasında kaybettiği annesine armağan etti. Seyirciler film gösteriminin ardından film ekibini alkışlayarak fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.