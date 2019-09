Altın portakal'ın ulusal jürisi belli oldu

BU yıl 56'ncısı gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 2 yıl sonra yeniden düzenlenen ulusal yarışmaların jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Zeki Demirkubuz başkanlığında kurulan ve oyuncular Şebnem Bozoklu ile Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen'den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, yılın en iyi yerli filmini seçecek.Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56'ncı kez sinemaseverle buluşmaya hazırlanıyor. 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasındaki festivalde, iki yıl aradan sonra yeniden düzenlenen ulusal yarışmaları için heyecan artarken, jüri üyeleri de belli oldu.Bu yıl Ulusal Uzun Film Yarışması'nın jüri başkanlığını, 1993'te çektiği 'C Blok' ile başladığı sinema kariyerinde, her biri Behlül Dal Jüri Özel Ödülü kazanmış 'Masumiyet', 'Üçüncü Sayfa', 'Yazgı' ve 'Bekleme Odası' filmlerini çekmiş, En İyi Film dalında Altın Portakal aldığı 'Kader'den son filmi 'Kor'a uzanan filmografisiyle Türkiye sinemasının en önemli 'auteur'lerinden (Kendine ait sinema dili olan yönetmen) biri olan Zeki Demirkubuz yapacak. Seçilen filmlerin değerlendirileceği Ulusal Uzun Film Yarışması'nın jüri üyeleri ise, senaryosunu da yazdığı Atıf Yılmaz filmi 'Bir Yudum Sevgi'ye esin kaynağı olan 'Berci Kristin Çöp Masalları', 'Sevgili Arsız Ölüm' ve 'Gece Dersleri' romanlarıyla Türkiye edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Latife Tekin, 'Soğuk', 'Albüm', 'Yok Artık' filmleri ve 'Canım Ailem', 'Galip Derviş', 'Şahsiyet' gibi beğenilen televizyon dizilerinin oyuncusu Şebnem Bozoklu, 'Başka Dilde Aşk', Altın Portakal'da En İyi Senaryo Ödülü kazandığı 'Atlıkarınca', 'Erkek Tarafı: Testosteron', 'Bir Varmış Bir Yokmuş' filmlerinin oyuncusu ve senaristi Mert Fırat ile '2 Genç Kız', 'Kıskanmak', 'Hayat Boyu' ve 'Kız Kardeşler' filmlerinin ödüllü görüntü yönetmeni Emre Erkmen'den oluşuyor.TÜRK SİNEMASINA 810 BİN TL DESTEKUlusal Uzun Film Yarışması Jürisi, 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra her biri 100 bin TL değerindeki Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de dahil olmak üzere 15 dalda toplam 810 bin TL tutarında ödüllerin sahiplerini belirleyecek. Jüri bu yıl ayrıca, yarışmadaki filmlerden birinde kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş kadın sinemacılardan birine 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü'nü verecek. Yarışma seçkisinde ayrıca Antalyalıların oylarıyla seçilecek bir filme de 'İzleyici Ödülü' sunulacak.KISA VE BELGESEL FİLME 90 BİN TL DESTEKYılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan ve sinema yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Melis Behlil, belgesel film yönetmeni ve yapımcısı Nurdan Arca ve dünyanın en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden DokuFest'in sanat yönetmeni Veton Nurkollari'den oluşan Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın jürisi 10 filmi değerlendirecek ve iki filme toplamda 60 bin TL para ödülü sunacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeliğini ise en son 'Kelebekler'de rol alan Afife Jale ödüllü oyuncu Tuğçe Altuğ, Berlinale'nin koordinatörü Wilhelm Faber, Cannes ve Altın Portakal'da ödül kazanan kısa filmi 'Sessiz (Bé Deng)' ile büyük başarı yakalamış yönetmen Rezan Yeşilbaş yapacak. Jüri En İyi Film ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde toplam 30 bin TL değerinde ödül verecek.ULUSAL YARIŞMALAR GERİ DÖNÜYORİki yıl önce kaldırılan ve bu yıl yeniden Antalya'ya geri dönen Ulusal Yarışmalar'a 50 uzun, 215 kısa ve 72 belgesel olmak üzere 400'e yakın film başvuru yaptı. Festivalin kazananları ise 1 Kasım'da festivalin Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütecek. 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin programı ise 10 Ekim'de açıklanacak.