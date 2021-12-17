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'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI - Son Dakika

'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI

17.12.2021 10:29

ANTALYA'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkatın hasadı başladı.

ANTALYA'da 'altın portakal' olarak da adlandırılan turunçgillerin atası kamkatın hasadı başladı. Kentte yılda iki kez hasadı yapılan kamkatın üretim rekoltesi 3 bin tona kadar çıkıyor.

Koronavirüs başta olmak üzere, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyenler, farklı yöntemlere başvuruyor. Bol miktarda C vitamini içeren, 'altın portakal' olarak anılan kamkat, son dönemde en çok tercih edilen meyvelerin başında geliyor. Önceden sadece peyzaj süsü olarak kullanılan kamkat meyvesi, artık yüzlerce dönümlük bahçelerde üretiliyor ve toplam üretim miktarı 3 bin tona kadar yükseldi. Kilosu 40 TL'ye alıcı bulan kamkatı fidan olarak almak isteyenler, 95 ila 110 TL arasında ücret ödüyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından uzun yıllar önce Türkiye'ye getirilen kamkatın Antalya bölgesinde bahçe üretimi yaygınlaştı. Turunçgillerin en küçüğü, ancak C vitamini yönünden en güçlüsü olan kamkatta yılın ikinci hasadı, aralık ayıyla birlikte başladı. BATEM'e ait narenciye bahçelerinde yıllık 10 tona yakın meyve toplanırken, il genelindeki üretim rekoltesi 3 bin tona ulaştı.

10 BİN AĞAÇTA YILLIK 200 TON KAMKAT

Antalya'nın Aksu ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde 110 dönüm arazi üzerine kurulan, içinde 10 bin ağacın bulunduğu kamkat bahçesinde sararan ürünler hasat ediliyor. Bahçede 2020 yılının son hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan merkez üretim müdürü Ali Toprak, kamkatın yılda iki kez meyve verdiğini, aralık hasadının ardından ağaçların bir sonraki yıl için dinleneceğini, ilkbahar ile birlikte çiçek açıp meyve vereceğini söyledi.

KORONAVİRÜSLE KAMKATA İLGİ ARTTI

C vitamini deposu olduğu için kamkata ilginin ticari anlamda da arttığını anlatan Ali Toprak, "10 bin ağaçtan her hasat zamanında 200 tona yakın ürün elde ediyoruz. Yıllık hasattan elde edilen ürünlerimizi de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda dağıtıyoruz. Son bir yıldır insanlığı tehdit altına alan koronavirüs salgınından dolayı kamkata ayrı bir ilgi oldu. Çünkü tam bir C vitamini deposu. Kamkat yıllarca süs bitkisi olarak kullanıldı. Fakat C vitamininin yüksek olması ticari olarak ilgi çekmesini sağladı. Taze tüketilmeli, kabuğu ile birlikte yeniliyor. Antioksidan değerleri çok yüksek. Pandemi günlerinde doğru beslenmek ve taze beslenmek oldukça önemli. Kamkat reçeli ve kurusu da satılmaya başlandı" dedi.

İHRACATI YAPILIYOR

İşletme sahibi Efe Yeğinaltay, toplanan kamkatların ihraç edildiğini, bir kısmının ise iç pazarda değerlendirildiğini anlattı. Yeğinaltay, 'Kamkat hasadı meşakkatli bir çalışma gerektiriyor. Meyveler küçük olduğu için tek tek toplanarak sepetlere dolduruluyor. Yıllık 230 tona yakın ürün topluyoruz. Kaliteli ürünleri bir araya getirmek için 30 tona yakınını fire veriyoruz" diye konuştu.

TOPLANMASI ZAHMETLİ

Ürün hasadında çalışan Ecem Ateş, kamkat toplamanın diğer turunçgillere göre daha zahmetli ve zor olduğunu belirterek, "Tek tek daldan toplayarak sepetlere diziyoruz. Sağlık ve C vitamini deposu kamkat, bağışıklığın kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Çalışırken arada tadına bakmadan geçemiyorum" diye konuştu.

'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI

Koronavirüs, Antalya, Türkiye, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ALTIN PORTAKAL' KAMKAT HASADI BAŞLADI - Son Dakika


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