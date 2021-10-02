Üye Girişi
'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI - Son Dakika

'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI

02.10.2021 22:44

ANTALYA'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

ANTALYA'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 58'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. 10 bin kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış töreni ise bu yıl da koronavirüs gölgesinde yapıldı. Törene katılan sanatçılardan bazıları koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla maskeleriyle kırmızı halıda yürüdü. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle 'Gelecek umutla yeşerecek' sloganıyla yola çıkıldı.

Kırmızı halıda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinema severlerle bir araya geldiklerini söyledi. Geçen sene koronavirüse yakalandığı için yaşam savaşı verdiğini, o nedenle 57'nci Antalya Portakal Film Festivali'ne katılamadığını aktaran Başkan Böcek, 'Bütün vatandaşların duaları ve iyi dilekleriyle bugünlere geldik.1964 yılında Altın Portakal'ı başlatan Avni Tolunay Başkanımızdan bugüne kadar gelenlere rahmet hayatta olanlara sağlık diliyorum. İnşallah bu hafta boyunca bütün vatandaşlarımız sinemaya, filmlere doyacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nice Altın Portakallara' dedi.

'FİLMLERİ İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper, 'Türkiye'nin en eski festivalinde jüri başkanı ve üyesi olmak ayrıca heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Muhammet Uzuner, 'Heyecanlıyız, mutluyuz. Film izleyeceğimiz için de çok mutluyuz. Antalya'da olmaktan mutluyuz. Antalya'da 12 yıllık bir geçmişim var. O yüzden benim için ayrı bir anlamı var' dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi Gaye Su Akyol, 'Heyecanlıyız. Güzel filmler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Umarım şahane geçer. Antalya'da olmak çok güzel. En eski yarışmalarından birinde olmak şahane' diye konuştu.

'FİLMLERİ MERAKLA BEKLİYORUZ'

Ulusal Kısa Metraj Film Jürisi Oyuncu Öykü Karayel, 'Festivalin ilk gününde çok heyecanlıyız. Filmleri merakla bekliyoruz. Bütün filmlere şimdiden başarılar diliyorum. Geçen senelerde de elimden geldiğince festivallere katılmaya çalıştım. Antalya Film Festivalleri çok güzel geçiyor onun ufak bir heyecanı var' dedi.

'HEYECANLI NE GÖRECEĞİZ DİYE MERAK EDİYORUZ'

Ulusal Kısa Metraj Film Jurisi Tunç Şahin, 'Geçen sene uzun metrajlı yarışmadaydım. Geçen sene kısa filmleri seyrettim ve çok etkilendim. Bu sene de heyecanlı ne göreceğiz diye merak ediyoruz' dedi.

'BİZİM İÇİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Oyuncu Hare Sürel, festivalde yayınlanacak olan 'Diyalog' filmini pandemi kuralları çerçevesinde çektiklerini anlattı. Sürel, 'Bizim için anlamı çok büyük o yüzden çok heyecanlıyız' diye konuştu. Yönetmen Ali Tansu Turhan, film hakkında detayları anlattı. Turhan, 'İki oyuncunun tanışırken ayrılmak üzere canlandıracakları karakterlerin hikayesini anlatıyor. Aslında bu tanışmanın ve ayrılıkların o kadar da son bir başlangıç olmadığını anlatan bir film' dedi.

Ulusal Belgesel Film jürileri Pelin Esmer ve Pınar Övünç de film izlemeyi çok özlediklerini güzel filmler izlemeyi ümit ettiklerini belirtti.

'SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Davetliler kırmızı halı geçişinin ardından salona giriş yaptı. Açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek şöyle konuştu

'Şu anda bu sahnede olmanın ve sizlere seslenmenin benim için ne ifade ettiğini anlatmam çok güç. Çünkü duygularımı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de mucizelerini yaşatan bir yıl oldu. Festivalin 57'nci yılına çıkamadığım ve bir daha çıkıp çıkamayacağımı bilemediğim bu sahnede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah'a şükürler olsun ki yıkılmadım ayaktayım. Tüm ekiplerimize sağlık çalışanlarımıza dualarını gönderen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir teşekkürüm sinema sevdalılarına ve hemşehrilerime, biz olsak da olmasak da Altın Portakal hep yaşar. Altın Portakal hep var olacak ve onun ışığı hiç sönmeyecek. Sizler geçtiğimiz yıl bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Sanatın ışığının sönmeyeceğini Altan Portakal'ın hep var olacağını kanıtladınız. Onun için bu festival siyaset üstüdür. Festivaline her koşulda sahip çıkan tüm hemşehrilerime ve sinema severlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüm zor koşullara rağmen salgının ve felaket gölgesinde bir festivali gerçekleştirmenin buruk sevinci içindeyiz. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Yüzlerce cana borcumuz olduğunu biliyoruz. O borcu ödemek ve hep daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan onun hayat damarlarından biri olarak tanımladığı sanata her koşulda sahip çıkacağız. Sanatçıların hak ettikleri değeri görmeleri ve sanatlarını özgürce icra edebilmeleri için tüm imkanları seferber edeceğiz.'

EROL EVGİN SAHNE ALDI

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından tüm filmlerin kısa gösterimleri davetlilere sunuldu ve jüri üyeleri tanıtıldı. Festival açılış konuşmasının ardından sanatçı Erol Evgin söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI
'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI

Altın Portakal, Portakal, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı 22:12 Süleyman Soylu'yu duygulandıran olay! Sudan'daki anısını gözleri dolarak anlattı Silivri'de kum kamyonu polisin üzerine devrildi, kaza kameraya yansıdı 21:06 Silivri'de kum kamyonu polisin üzerine devrildi, kaza kameraya yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgının seyriyle ilgili umut veren sözler: Yavaş yavaş etkisini kaybediyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor 19:23 Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum 18:22 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor 17:50 Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi 17:28 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı         
22:23
Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi küfür mü? İşte hakem raporundaki ayrıntı         
22:07
Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı Altın Portakal Film Festivali başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı vardı         
20:52
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu         
17:01
Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum         
16:56
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 22:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: 'ALTIN PORTAKAL' KIRMIZI HALI VE GALAYLA BAŞLADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement