Son Dakika Haberleri: Altın Portakal Ödüllü Belgesel, Maltepe'de İzleyiciyle Buluştu

Altın Portakal Ödüllü Belgesel, Maltepe'de İzleyiciyle Buluştu

11 dakika önce

Yönetmenliğini İsmet Arasan'ın üstlendiği, geçtiğimiz yıl düzenlenen 45. Antalya Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" dalında Altın Portakal ödülünü alan "Adakale Sözlerim Çoktur" isimli belgesel filmin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Altın Portakal Ödüllü Belgesel, Maltepe'de İzleyiciyle Buluştu, System.String[]
Yönetmenliğini İsmet Arasan'ın üstlendiği, geçtiğimiz yıl düzenlenen 45. Antalya Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" dalında Altın Portakal ödülünü alan "Adakale Sözlerim Çoktur" isimli belgesel filmin gösterimi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Maltepe Belediyesi'nin yeni yıldaki belgesel film gösterimleri, yönetmenliğini İsmet Arasan'ın üstlendiği "Adakale Sözlerim Çoktur" isimli filmle başladı.

Adanın sulara gömülüşü anlatıldı

Arasan belgeselde, bugünkü Romanya topraklarında yer alan, üzerinde Türk nüfusun yaşadığı Tuna Nehri üzerindeki Adakale isimli adanın, 1967'de yapımı başlayan 1972'de biten barajla sular altında kalan hazin öyküsüne yer verdi. Belgeselde, Türkiye ve Romanya topraklarına dağılan adalıların anıları, albümleri, yadigarları ve rüyaları üzerinden parçalanmış hafızaları bir araya getirildi. Belgeselin metin yazarlığını İsmet Arasan, müziklerini Ersen Kutluk hazırladı.

"Yitik bir yurdun ağıdını anlattım"

Film gösterimi sonrasında İsmet Arasan, izleyicilerle film üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Adakalelilerin hayatının kendisini hep duygulandırdığını ifade eden İsmet Arasan, belgeselde yitik bir yurdun ağrısı peşinde ağıt, bir Tuna masalını aktardığını söyledi. Arasan, farklı kültürlerin izlerini bıraktığı adada koca bir tarihin yok oluş öyküsünü anlattığını ifade etti.

Adakale'nin torunları da filmi izledi

Gösterime, Adakale'de doğmuş, çocukluğunu yaşamış ve göç etmek zorunda kalan ailelerin torunları da konuk olarak katıldı. Konuklar, filmle kendi geçmişlerini, kültürlerini tanımalarına olanak sağladığı için Arasan'a teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

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