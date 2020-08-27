Altın Portakal Sinema Okulu Başvuruları Açıldı!

Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150 öğrenciyi ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. Bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu etkinlikleri çevrimiçi yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor. Altın Portakal Sinema Okulu'na bu yıl Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak.

Festival, Altın Portakal Sinema Okulu'na katılamayan sinemaseverleri de unutmuyor. Herkesin erişimine açık olarak yayınlanacak söyleşi ve röportaj videoları ile Türkiye'nin dört bir yanından sinemaseverlere ulaşmak amaçlanıyor. Bu videolar, festival sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.