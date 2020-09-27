Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan tır, sinemaseverlerle buluşmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim arasında yapılacak festival için "sinema tırı" hazırlandı.

Yolculuğuna Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinden başlayan tır, 17 ilçede "Babam", "Maide'nin altın günü", "Kirpi Latte ve büyülü taş" ile "Kuzular firarda: uzay parkı" filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Sanatseverlere 4 Ekim'e kadar ücretsiz hizmet verecek tır, bugün Döşemealtı ve Serik, yarın ise Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde olacak.