Altın Portakal Sinema Tırı sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Antalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali için hazırlanan tır, sinemaseverlerle buluşmaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesince 3-10 Ekim arasında yapılacak festival için "sinema tırı" hazırlandı.
Yolculuğuna Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinden başlayan tır, 17 ilçede "Babam", "Maide'nin altın günü", "Kirpi Latte ve büyülü taş" ile "Kuzular firarda: uzay parkı" filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.
Sanatseverlere 4 Ekim'e kadar ücretsiz hizmet verecek tır, bugün Döşemealtı ve Serik, yarın ise Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde olacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:03 - Kaynak: AA
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