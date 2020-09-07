Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı - Son Dakika

BU yıl 3 Ekim'de başlayacak 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali 'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 12 film belli oldu.

Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum