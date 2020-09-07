Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı!

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı

Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı