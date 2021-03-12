Altın Pusula Turkcell'i gösterdi - Son Dakika

Altın Pusula Turkcell'i gösterdi

12.03.2021 10:16
Altın Pusula Turkcell'i gösterdi, System.String[]

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell, 'turksporu.com.tr', 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' ve 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' projeleriyle 3 ödüle layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell, 'turksporu.com.tr', 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' ve 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' projeleriyle 3 ödüle layık görüldü.

Dijital operatör Turkcell, TÜHİD tarafından bu yıl online olarak düzenlenen 19'uncu Altın Pusula Ödülleri Yarışması'nda 3 ödülün sahibi oldu.  35 kategoride 219 projenin yarıştığı gecede Turkcell, 'turksporu.com.tr' projesiyle Kurumsal Web Sitesi, 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' projesi ile Dijital İletişim, 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' ile de Sponsorluk İletişimi kategorilerinde ödül aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk. Bu süreçte pandeminin ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında da samimiyetimizi hissettirmeye özen gösterdik. Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"TÜRK SPORUNUN DİJİTAL REFERANS NOKTASI OLDU"

Yıllardır birbirinden farklı branşlarda Türk sporunu desteklediklerini dile getiren Özbayraktar, "Türkiye'de spor konusunda rehber olacak turksporu.com.tr isimli bir web sitesi geliştirdik. Türk sporunun dijital referans noktası konumunda olan web sitesinde ülke genelinde yer alan her daldan ve yaştan sporcuya ait en güncel haberler, en son spor etkinliklerinden unutulmayacak rekorlara kadar dopdolu içerikler yer alıyor" diye konuştu.

"ŞİRKETLERİN DİJİTALLEŞMESİNİ KENDİMİZE MOTİVASYON EDİNDİK"

Türkiye'de şirketlerin dijitalleşmesini kendine misyon edindiklerini söyleyen Özbayraktar, "Bu kapsamda sunduğumuz ürün ve servislere 2018 yılında eklediği 'İşte Turkcell İşte Destek' ile yeni bir soluk kazandırdı. 'İşte Destek İşte Turkcell', şirketlere sunduğu dijital çözümlerle, kendi işini yapan girişimcilere işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek veriyor. Kendi işini yapanların iş süreçlerini dijitalleştirecek kampanyada, kotasız ve limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor. Bu destekten; küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlar yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"YELKEN TUTKUNLARINI İSTANBUL'DA BULUŞTURUYORUZ"

Özbayraktar, "Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 6 yıldır Turkcell sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturan turnuvaya destek vererek, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasını tüm dünyaya tanıtıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Altın Pusula Turkcell'i gösterdi
Altın Pusula Turkcell'i gösterdi

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, platinum bosphorus cup, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın Pusula Turkcell'i gösterdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Definecilerin evine yapılan operasyonda 4 milyon liralık painite taşı ele geçirildi Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu 'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu         
12:27
Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil         
12:02
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
11:30
Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor         
11:14
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cansız bedeniyle yaşadı         
09:15
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 12:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın Pusula Turkcell'i gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei