Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell 3 ödüle layık görüldü - Son Dakika

Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell 3 ödüle layık görüldü

13.03.2021 00:58
Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell 3 ödüle layık görüldü, System.String[]

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell; 'turksporu.com.tr', 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' ve 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' projeleriyle 3 ödüle layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell; 'turksporu.com.tr', 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' ve 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' projeleriyle 3 ödüle layık görüldü.

Turkcell, TÜHİD tarafından bu yıl online olarak düzenlenen 19'uncu Altın Pusula Ödülleri Yarışması'nda 3 ödülün sahibi oldu. 35 kategoride 219 projenin yarıştığı gecede Turkcell, 'turksporu.com.tr' projesiyle Kurumsal Web Sitesi, 'İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür' projesi ile Dijital İletişim, 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup' ile de Sponsorluk İletişimi kategorilerinde ödül aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: "Turkcell olarak 27 yıldır iletişimin gücüne inanarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci telekom sektörünün yaşamımızdaki hayati rolünü bir kez daha gösterdi. Biz de güçlü altyapımız sayesinde insanlarımızın hayatlarına dijital olarak dokunduk ve onların işlerini, eğitimlerini, alışverişlerini dijital ortamlarda sürdürmelerine destek olduk. Bu süreçte pandeminin ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında da samimiyetimizi hissettirmeye özen gösterdik. Eğitimden sanata, müzikten spora kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de insanların hayatına dokunmayı ve ülkemiz için en iyisini yapmayı sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin halkla ilişkiler sektörünün çatı kurumlarından biri olan TÜHİD tarafından ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi bu ödüle layık gören başta TÜHİD olmak üzere tüm jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz".

Projeler hakkında şu bilgiler verildi:

Yıllardır birbirinden farklı branşlarda Türk sporunu destekleyen operatör, Türkiye'de spor konusunda rehber olacak turksporu.com.tr isimli bir web sitesi geliştirdi. Türk sporunun dijital referans noktalarından biri olan web adresinde ülke genelinde yer alan her daldan ve yaştan sporcuya ait en güncel haberler, en son spor etkinliklerinden unutulmayacak rekorlara kadar dopdolu içerikler yer alıyor.

İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür'e Dijital İletişim ödülü

Türkiye'de şirketlerin dijitalleşmesini kendine misyon edinen operatör, bu kapsamda sunduğu ürün ve servislere 2018 yılında eklediği 'İşte Turkcell İşte Destek' ile yeni bir soluk kazandırdı. 'İşte Destek İşte Turkcell', şirketlere sunduğu dijital çözümlerle, kendi işini yapan girişimcilere işlerini kesintisiz ve mobil olarak yapmaları için sürekli dijital destek veriyor. Kendi işini yapanların iş süreçlerini dijitalleştirecek kampanyada, kotasız ve limitsiz fiber hızında internetin yanı sıra mali kayıtlarını kolayca tutabilecekleri e-muhasebe avantajı sunuluyor. Bu destekten; küçük işletmeler, esnaflar, girişimciler, avukatlar, doktorlar, profesyoneller ve yeni iş kuranlar olmak üzere kendi işini yapanlar yararlanabiliyor.

Turkcell Platinum Bosphorus Cup

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 6 yıldır operatörün sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturan turnuvaya destek veren Turkcell, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz manzarasını tüm dünyaya tanıtıyor. - İSTANBUL

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, platinum bosphorus cup, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın Pusula Ödülleri'nde Turkcell 3 ödüle layık görüldü - Son Dakika Ekonomi


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