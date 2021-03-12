Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı

12.03.2021 10:15
Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı, System.String[]

İletişim sektöründe 49'uncu yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

İletişim sektöründe 49'uncu yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

Tören; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

19'uncu Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 11 Mart Perşembe günü, Kovid-19 önlemleri kapsamında Conrad Otel'de gerçekleştirilen törende açıklandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, "Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Karakaş, "Bugün dünya, büyük ve hızlı bir dönüşüm içinde. Üretim süreçleri, çalışma şekilleri, tüketici tercihleri, kısaca her şey değişti. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi, geçen 10 yılın öne çıkan trendleri daha da yükseldi. Böylece bizler, iletişim sektörünün profesyonelleri olarak; içinden geçtiğimiz bu dönüşüm sürecindeki rolümüzü, daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için değerlendirebiliriz. Bizler; gezegenimizin ve doğal olarak insanlığın geleceği için sürdürülebilirlik konusunda treni yakalayabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. İletişim danışmanları olarak bizler biyoçeşitliliği sürdüren, tek yuvamız olan dünyayı koruyan ve ona değer veren bireyler olacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altın Pusula'da 300 yakın proje ödül için yarıştı

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300 yakın proje ile başvuruda bulundu.

Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü'nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betül Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alaeddin Asna adına takdim edilen, "Betül Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü" ve "Alaeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü" de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de dokuzuncu defa takdim edildi.

Ayrıca, Altın Pusula'da bu yıldan itibaren Hedefler için İş Dünyası Platformu - Business For Goals ile Business for Goals – B4G Özel Ödülü takdim edildi. B4G Özel Ödülü, tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi ele alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu iş modeline örnek projenin sahibi kuruma veriliyor.

Büyük Ödülün sahibi; Opet Petrolcülük'ün "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi"

Betül Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Dr. Nazan Ölçer'e takdim edilirken TÜHİD'in Kurucusu Prof. Dr. Alaeddin Asna'nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alaeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise "Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi" ile Opet Petrolcülük'e verildi.

Kamu Kuruluşları Ödülü kategorisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ödüle layık görüldü.

TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu verilen "UNDP Özel Ödülü" de "Yerküreye Saygı" projesiyle Sompo Sigorta'nın oldu.

Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle 19. Altın Pusula itibariyle verilen B4G Özel Ödülü ise Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Günsan Elektrik'in oldu.

Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen "TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Ödülü'nün sahibi de Boyner Grup'un "Boyner Grup 8 Mart Kampanyası" projesi oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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