Altın rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altın rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Altın rekor kırmaya devam ediyor

6 saat önce

Altının ons fiyatı bin 638 doları aştı.

Altın rekor kırmaya devam ediyor, System.String[]

Altının ons fiyatı bin 638 doları aştı. Buna bağlı olarak iç piyasada 24 ayar gram altının fiyatı 322 lirayı görerek tarihi zirveye ulaştı. Çeyrek altın 527 lira, yarım altın bin 55 lira, tam altın ise 2 bin 68 liradan satılıyor.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, koronavirüsünün yayılması gibi etkenler, artan riskten kaçınma eğilimini artırarak, altına yönelimi yükseltti. Mevcut olan jeopolitik gerilimlerle birlikte Çin'den yayılan koronavirüsünün farklı ülkelere sıçramasıyla küresel piyasada altın alımları arttı. Altındaki talep artışı fiyatları da yukarı çekti. Ons altın fiyatı bin 640 seviyelerini gördü, iç piyasada ise dolar kurunun da etkisiyle gram altın 322 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada 24 ayar gram altın fiyatı 322, çeyrek altın 527, yarım altın bin 55, tam altın 2 bin 68 liradan satılıyor. Gram altın haftabaşında 306 lira seviyesinde bulunuyordu.

(Murat Ergin/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı
Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:06:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]