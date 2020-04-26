"Altın saat" dolandırıcısı 6 ay sonra yakayı ele verdi

İstanbul'da geçen yıl elindeki altın görünümlü saati yabancı uyruklu bir kişiye yüksek fiyattan satarak dolandıran bir kişi, olaydan altı ay sonra Avcılar'da yakalandı.



Edinilen bilgilere göre; dolandırıcılık olayı geçen yıl 12 Ekim'de Bahçelievler Zafer Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Türkmenistan uyruklu Reyimbay B. (25) yolda yürürken yanına yaklaşan bir kişi, elinde bulunan saati göstererek "acil paraya ihtiyacım var, bu saat altın bir saat ve 6 bin dolar değerinde ama ben sana bin TL'ye satayım, almak ister misin" diye sordu.



Sahte altın saati bin liraya sattılar



Bu sırada dolandırıcının yanına yaklaşan diğer bir kişi saatin çok değerli bir saat olduğunu söyledi. Dolandırıcıların söylediklerini gerçek sanan Türkmenistanlı Reyimbay B., bin TL'ye saati satın aldı. Ellerindeki altın görünümlü saati yüksek fiyattan satan iki kişi, olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.



Sahte saati altın saat olarak satın alan Türkmenistanlı Reyimbay B., bir süre sonra saati kontrol ettirdi. B., saatin üzerinde bazı siyah noktaların olduğunu ve dolandırıldığını fark ederek polise gidip suç duyurusunda bulundu.



Polis 6 ay sonra yakaladı, mahkeme serbest bıraktı



İhbar üzerine Dumlupınar Caddesi üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, 'altın saat dolandırıcısının' 54 yaşındaki Ayhan O. adlı şüpheli olduğunu belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcının Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir evde kaldığı belirlendi. Zanlının eve giriş çıkış saatlerini tespit eden polis, geçtiğimiz Çarşamba günü ikamete baskın düzenledi. Ayhan O. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcının yapılan sorgusunda aynı yöntemle 14 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Ayhan O., adli makamlarca hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Polis, "Altın Saat" yalanıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Dolandırıcılar kamerada



Bu arada, dolandırıcı Ayhan O.'nun, geçen yıl yaşanan olayda altın görünümlü saati Türkmenistan uyruklu Reyimbay B.'ye yüksek fiyattan satarak dolandırdığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, Türkmenistan uyruklu Reyimbay B. yolda yürüdüğü sırada yanına Ayhan O. adlı dolandırıcı yaklaşarak "altın" olarak beyan ettiği saati gösteriyor. Dolandırıcı saati gösterirken bu sırada dolandırıcının yanına diğer bir şüpheli yaklaşıyor. - İSTANBUL