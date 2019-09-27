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Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam etti

1 saat önce

Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam ettiKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Kayra sahne aldı.

Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam etti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Kayra sahne aldı.

UNESCO Düya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Kayra'nın rap konseri birbirinden güzel şarkıları seyircilerle birlikte söyledi. Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşatılan iki konserde Safranbolu Belediye Başkanı tarafından Safranbolu'ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.

Altın Safran Belgesel Film Festivali konserlerle devam etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Film Festivali, Safranbolu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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