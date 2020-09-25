Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı - Son Dakika

Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı

Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı -Festival kapsamında en iyi restore edilen ev onur ödül plaketi çakıldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana...

Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı

-Festival kapsamında en iyi restore edilen ev onur ödül plaketi çakıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı.

Festival, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra yaklaşık 2 asırlık olan Kavaslar Evi'ne "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü Plaket Çakımı" töreni yapıldı. Törene, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve davetliler katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Elif Köse tarafından "En İyi Restore Edilen Ev Onur Ödülü Plaketi" çakıldı.

Ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Najeebullah Mehrzad'ın yağlı boya resim sergisinin açılışı, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Köse ve davetliler tarafından yapıldı. Serginin gezilmesinin ardından konuşma yapan Kaymakam Türköz, Safranbolu'nun güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bir festivali 21 yıl sürdürmenin zor l-olduğunu, emeği geçenlere teşekkür eden Türköz, "Safranbolu'ya yakışan bir festival. Bir başarı hikayesi, öyküsüdür. Canı yürekten Safranboluluları tebrik ediyorum. Adana'da Altın Koza, Antalya Altın Portakal, Kuşadası'nda Altın Güvercin var, bizim de Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz var. İyi ki bu etkinliği planlamışlar. Safranbolulular bunu hak ediyor" dedi.

Belediye Başkanı Köse de festivalin 20 yıldır kesintisiz yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Korona virüs nedeniyle bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Köse, "Geldiğimiz noktada festivalimizin fotoğraf ve belgesel yarışmasını dijital ortamda gerçekleştirdik. En iyi restore edilen ve korunan ev plaket çalkım törenlerini yapalım istedik. Festivalin içerisinde sergi, film gösteri ve foto safari ile doğa gezisi olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kaymakam Mehmet Türköz ile Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.

Festival kapsamında Yavuz Öter'in yaptığı "Safranbolu'da Mekan" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı
Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı
Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı
Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı

Film Festivali, Belgesel, Ateşe, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Safran Belgesel Film Festivali meşalesi 21'inci kez yandı - Son Dakika

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