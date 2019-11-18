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Altın Safran komite toplantısı yapıldı

6 saat önce

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında yapıldı.

Altın Safran komite toplantısı yapıldı, System.String[]

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında yapıldı.


CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un da katıldığı toplantıda 2020 yılında düzenlenecek olan festivalin daha geniş kapsamlı yapılması konusunda tüm komite aynı fikirde birleşti.


Toplantı sonrası konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Uluslararası anlamda tüm kesimlerin takdir ettiği ve beğeni ile izlediği bir festivali geride bıraktık ve hemen ardından bir sonraki yıl gerçekleştireceğimiz festivalin hazırlıklarına başladık. Komite toplantımızda da Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çok daha kapsamlı ve nitelikli olabilmesi için bir araya geldik. Hem belgesel hem de kültürel anlamda festivalimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Destek veren ve gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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