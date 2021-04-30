Altın sarısı Kanola tarlaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Trakya çiftçisinin 'altın çiçek' olarak adlandırdığı bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola çiçek açmaya başladı. Silivri'de havadan çekilen kanola tarlaları, görsel şölen oluştu.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, Silivri'de görsel şölen sunuyor. Sarının her tonunu yansıtan havi ve yeşille buluştuğu uçsuz bucaksız tarlalar eşsiz manzarayı kendine hayran bıraktırıyor. Çiftçilerin gelir kaynağı olan Kanola tarlaları fotoğrafçıların da doğal stüdyosu haline geliyor. Havadan görüntülenen tarlalar kartpostallık kareler oluşturtuyor. Altın çiçek veya Sarı gelin olarak adlandırılan kanola tarlalarını vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için kullanıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR"

Görselliğinin yanı sıra bölge ekonomisi için Kanola ekiminin tercih edildiğini ifade eden Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, "Kanolanın bölgede ekiminin en büyük nedeni buğdaydaki maliyet fiyatlarının çok yüksek oluşudur. Kanola ekiminin maliyetlerinin daha uygun olduğu için bunun ekimine yöneltilmektedir. Maliyeti geçen yıllara oranla daha farklı oldu. Ancak halen maliyetinin diğer ekim yapılan ürünlere göre daha uygun olması nedeniyle kanolaya doğru yönelim oldu. Şehir merkezlerinde yaşayan görsel durumunu beğenen doğaya ihtiyaç duyan vatandaşlarımız fotoğraf çektirmek için geliyor" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)