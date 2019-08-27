Son Dakika Haberleri: Altın, son 6 yılın en parlak döneminde!
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Altın, son 6 yılın en parlak döneminde!

42 dakika önce

Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı.

Altın, son 6 yılın en parlak döneminde!, System.String[]

Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.

Donald Trump, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:55 
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