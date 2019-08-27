Altın, son 6 yılın en parlak döneminde!
42 dakika önce
Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı.
Fed'in güvercin açıklamaları ve Trump'ın hamleleriyle yeni boyut kazanan ticaret savaşları güvenli liman alımlarına talebi artırdı. Sarı metalin fiyatı 1.554 dolarla 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler altın rallisinin süreceği tahmininde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:55
Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak Altın tarihi zirveden döndü! İşte son durum Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum "Sigaraya 5 TL zam yapıldı" iddiası yalanlandı