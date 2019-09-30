Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01
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