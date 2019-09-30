Son Dakika Haberleri: Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı
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Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.

Altın tahvili sahibine yeniden yatırım imkanı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Ekim 2017'de ihraç edilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarının anapara bedelleri vade tarihinde yatırımcıların hesaplarına gram altın olarak aktarılacak ve isteyen yatırımcılar anapara bedeliyle yeniden altın tahviline yatırım yapabilecek.

Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:01 
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