ALTIN TAKIP MEYVELERLE SÜSLEDİĞİ KURBANLIK KOÇU, DAVUL ZURNAYLA NİŞANLISINA GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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ALTIN TAKIP MEYVELERLE SÜSLEDİĞİ KURBANLIK KOÇU, DAVUL ZURNAYLA NİŞANLISINA GÖTÜRDÜ

08.07.2022 11:50

IĞDIR'da kurbanlık gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor.

IĞDIR'da kurbanlık gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor. Damat adayı Mustafa Çeçen, Kurban Bayramı nedeniyle aldığı, bereket için mevsim meyveleriyle ve süslerle süsleyip boynuzuna bilezik taktığı koçu nişanlısı Damla Taşan'ın evine götürdü. Davul-zurna ve halaylarla koçu teslim eden Çeçen, Taşan'a bileziğini de taktı.

Kentte sürdürülen geleneğe göre Kurban Bayramı nedeniyle damat adayı tarafından alınan, bereket için mevsim meyveleri ve süslerle bezenip altın ya da bilezik takılan koç, davul zurnayla nişanlı kızın evine götürülüyor. Hastanede memurluk yapan Mustafa Çeçen de kurban pazarından aldığı koçu süsleyip, ailesi ve yakınlarıyla birlikte nişanlısı Damla Taşan'ın Bağlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Çeçen, Taşan'a koçu teslim etti ve boynuzdan çıkardığı bileziği de nişanlısının koluna taktı. Damat tarafı, kurbanlığı teslim ettikten sonra da gelinin evinin önünde davul zurnayla halay çekti.

'GELENEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Gelinlik koçun yörede yıllardır süren bir gelenek olduğunu belirten Fatma Töre, Kurban Bayramı'ndan önce geline koç götürülür, hediye olarak da altın takılır. Davul zurnalar eşliğinde gelin evine gidilir dedi.

Geleneği sürdürdüklerini söyleyen Tuğrul Şıktaş ise, Nişanlı kızlara erkek tarafından kurbanlık koç getirilir. Biz de koçumuzu süsleyerek gelin kızımıza getirdik. Gelenek gereği koçumuzun boynuzuna altınını taktık. Bu geleneği büyüklerimiz bu zamana kadar getirdi, bundan böyle de sürdüreceğiz. Nişanlı çiftimize hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALTIN TAKIP MEYVELERLE SÜSLEDİĞİ KURBANLIK KOÇU, DAVUL ZURNAYLA NİŞANLISINA GÖTÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ALTIN TAKIP MEYVELERLE SÜSLEDİĞİ KURBANLIK KOÇU, DAVUL ZURNAYLA NİŞANLISINA GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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