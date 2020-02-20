Altın tarihi zirvede - Son Dakika
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Altın tarihi zirvede

6 saat önce

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

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24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı. Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 95 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 36 liradan, Yarım Ziynet bin 39 liradan ve Çeyrek Ziynet 519 liradan satılıyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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