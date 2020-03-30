Altın tarihi zirvede - Son Dakika

Altın tarihi zirvede
6 saat önce
Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 TL'yi gördü.
Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 TL'yi gördü.
Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed'in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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