Altın tarihi zirvede - Son Dakika

Altın tarihi zirvede

Altın fiyatları pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle yükselişe geçti.

Altın fiyatları pandemide ikinci dalga beklentisi ve ABD ile Çin arasındaki gerginliğin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın rekor seviye olan 1800 dolara yükseldi. İç piyasadaki dolar/TL hareketiyle de gram altın 397 lira ile tarihi rekorunu tazeledi.

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Güvenli liman olarak nitelendirilen altın, sert yükseldi. Ons altın son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyada artan koronavirüs ikinci dalga beklentileri ve ABD ile Çin arasındaki gerginlik altın fiyatlarını yukarı çekti. Altının ons fiyatı 1.800 dolar ile 2011 Eylül ayından bu tarafa en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL paritesine bağlı olarak ise gram altın iç piyasada 397 liraya ulaştı. Bu seviye gram altın için tarihi zirve olarak öne çıktı. Çeyrek altın 650 liradan, yarım altın 1300 liradan ve tam altın 2550 liradan satılıyor.


ABD ile Çin arasında ne oldu?


ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, sanal bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Eğer ABD şirketlerine adil ve eşit bir temelde davranılmaz ise ABD ve Çin ekonomileri arasında bağlar kopabilir" demişti.


Amerikan uçak gemileri 6 yıl sonra ilk kez, Güney Çin Denizi'nde uçuş tatbikatına başlamıştı. Duruma tepki gösteren Çin'e karşı Pentagon, tatbikatın uluslararası hukukun izin verdiği her yerde, seyirde bulunma hakkını savunmak için yapıldığını belirtmişti.


Bunu takiben de yabancı kaynaklarda ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı danışmanlarının Çin'i Hong Kong'un özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesini göstererek, Hong Kong dolarının ABD dolarını çıpa olarak kullanmasını engelleyerek cezalandırmak istedikleri haberleri yer almıştı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın tarihi zirvede - Son Dakika Ekonomi
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