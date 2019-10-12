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Altın taşıyan kuyumcuyu gasbettiler

49 dakika önce

Avcılar'da kuyumcu dükkanını kapatan iş yeri sahibinin elinde bulunan altın dolu çanta, silahlı kişilerce gasbedildi.

Altın taşıyan kuyumcuyu gasbettiler, System.String[]

Avcılar'da kuyumcu dükkanını kapatan iş yeri sahibinin elinde bulunan altın dolu çanta, silahlı kişilerce gasbedildi.

Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanını kapatan Kadir Kaplan ve babası Emin Kaplan, bazı altınları çantaya koyarak, evlerine gitmek üzere yola çıktı.

Bir arabayla baba ile oğlunun önünü kesen silahlı kişiler, havaya ateş açtı. Daha sonra baba ve oğluna biber gazı sıkan gaspçılar, Kadir Kaplan'ı darbedip elindeki altın dolu çantayı aldı.

Yaşanan arbede sırasında gaspçılar geldikleri araçla kaçarken, zanlılardan biri yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yakalanan Gürcistan uyruklu G.B'yi gözaltına aldı.

Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu.

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yeşilkent Mahallesi, Kadir Kaplan, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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