Altın Taşıyan Toptancıyı Soyamayınca Silahla Vurdular
1 saat önce
Gaziosmanpaşa'da maskeli 3 şahıs, bir kuyumcuya altın getiren toptancıyı soymaya çalıştı.
Gaziosmanpaşa
'da maskeli 3 şahıs, bir kuyumcuya altın getiren toptancıyı soymaya çalıştı. Altınları alamayan zanlılar, toptancıyı dizinden vurarak olay yerinden kaçtı.
Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana
Mahallesinde bir kuyumcunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şahıs, Sefa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya altın getiren toptancıyı soymaya çalıştı. Kuyumcudan çıkan toptancıdan altınları alamayan şahıslar toptancıyı silahla dizinden vurdu. Silah sesini duyan ve kanlar içinde yere yığılan toptancıyı gören vatandaşlar dışarı çıkınca saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralı toptancı ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çevrede kan ve parmak izi incelemesi yaptı. Hastaneye kaldırılan toptancının hayati tehlikesi bulunmazken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri maskeli 3 şahsı yakalamak için detaylı çalışma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:40 Kaynak: İHA
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