Son Dakika Haberleri: Altın ticaret beklentileriyle yükseldi
Son Dakika Ekonomi Altın ticaret beklentileriyle yükseldi

Altın ticaret beklentileriyle yükseldi

1 saat önce

Altın fiyatları ABD-Çin ticaret savaşlarında anlaşmaya varılacağı beklentileriyle yükseldi.

Altın ticaret beklentileriyle yükseldi, System.String[]

Altın fiyatları ABD-Çin ticaret savaşlarında anlaşmaya varılacağı beklentileriyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.49 artışla 17.63 dolardan,

altın, yüzde 0.43 artışla 1,495.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.32 düşüşle 2.619 dolardan,

platin, yüzde 0.37 artışla 903.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.33 artışla 1,675.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 284 liraya, çeyrek altın 465 liraya düşerken, Cumhuriyet altını da 1,924 lira oldu.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.73 düşüşle 58.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.89 düşüşle 53.12 dolardan işlem görüyor.

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Ekim itibarıyla son bir haftada 2 adet artarak 712 düzeyine yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise aynı dönemde 1 adet düşüşle 143'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 1 adet artarak 856 düzeyine çıktı ve petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 207 adet azaldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:58 Kaynak: DHA
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