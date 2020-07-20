"Altın Top" ödülü, Kovid-19 nedeniyle bu yıl verilmeyecek - Son Dakika

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilmeyecek.

France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyon, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 1956'dan bu yana ilk kez yapılamayacak.

Dergiden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeterli şartların oluşmadığı, bu yılın diğer seneler gibi olmadığı ve futbolcuların eşit ve adil şekilde değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, sorumluluk gereği organizasyonun bu yıl ertelenmesinin daha uygun bulunduğu kaydedildi.

Yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünün geçen seneki sahibi Lionel Messi olmuştu. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında da bu ödüle layık görülen 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 6 kezle "Altın Top"u en fazla kazanan futbolcu olmayı başarmıştı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.