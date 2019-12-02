Son Dakika Haberleri: Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı
Son Dakika Dünya Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı - Son Dakika Dünya

Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı

6 saat önce

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı, System.String[]

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Messi böylece bu ödülü altıncı kez kazanmış oldu.



Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklanmıştı.

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Lionel Messi, Barcelona, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42 
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