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Altın top ödülünü Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı
6 saat önce
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. Messi böylece bu ödülü altıncı kez kazanmış oldu.
Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:42
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