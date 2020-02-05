Altın toparlandı, petrol yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın toparlandı, petrol yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın toparlandı, petrol yükseldi

6 saat önce

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek için piyasaya likidite vermesi üzerine sert düşen altın fiyatları da, hafif toparlanırken, petrol fiyatları da yeni üretim kısıntısı haberleriyle yükseldi.

Altın toparlandı, petrol yükseldi, System.String[]

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek için piyasaya likidite vermesi üzerine sert düşen altın fiyatları da, hafif toparlanırken, petrol fiyatları da yeni üretim kısıntısı haberleriyle yükseldi.

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan diğer petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu "OPEC+ Grubu"nun coronavirüsten kaynaklanan talep düşüşüne karşı daha fazla üretim kesintisi yapacaklarına ilişkin haberler sonrası yükseldi.

Viyana'da düzenlenen toplantının ilk gününde Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Wang Qun'u dinleyen OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komitesi'nin üyeleri, coronvavirüs salgını karşısında nasıl bir tutum izlenebileceğini görüştü.

Buna göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın, mevcut petrol üretim kısıntısının sınırlarının daha da genişletilmesi konusunda uzlaşmaları durumunda, OPEC+ Grubu'nun Mart ayı için planlanan toplantının erkene alınmasını önerecek.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.95 artışla 54.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.83 artışla 50.02 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.62 artışla 17.67dolardan,

- altın, yüzde 0.48 artışla 1,563.10 dolardan,

- bakır, yüzde 1.10 artışla 2.57dolardan,

- platin, yüzde 0.20 artışla  968.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.34 artışla 2,367.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 300  liraya, çeyrek altın 490 liraya, Cumhuriyet altını da 2,029  liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 491'e yükseldi
Japonya korona virüsü karantina süresini 10 güne düşürecek Talihsiz kadın, "Koronavirüs bulaştı" yalanıyla tecavüzden kurtuldu Çin'de virüs tespit edilen hastalar zorla hastaneye götürülüyor

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın toparlandı, petrol yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]