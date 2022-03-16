Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış - Son Dakika
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Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış

16.03.2022 16:45
Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış

İZMİR'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayıp, ortadan kaybolan kuyumcu V.Ş.'den şikayetçi mağdur sayısı, 35'e yükseldi.

İZMİR'de, yüksek kar vaadiyle müşterilerinden altın toplayıp, ortadan kaybolan kuyumcu V.Ş.'den şikayetçi mağdur sayısı, 35'e yükseldi. Dolandırdığı para miktarı 4 milyon lirayı bulan V.Ş.'nin, mağdurlara 'Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım' diye mesaj gönderdiği belirtildi.

Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gün boyunca ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu. V.Ş.'nin bazı mağdurlara da 'Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım' diye mesaj gönderdiği belirtildi.Olayla ilgili mağdur sayısının 35'e yükseldiği, şikayetçi olanların 4 milyon liraya yakın dolandırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, V.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış
Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış
Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış
YORUMLAR
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Vatandaşlar güvenip tüm altınlarını verdi! Kuyumcu ise kayıplara karıştı Vatandaşlar güvenip tüm altınlarını verdi! Kuyumcu ise kayıplara karıştı Vatandaşlar güvenip kasa olarak kullanıyordu, yüz binlerce lira buhar oldu Vatandaşlar güvenip kasa olarak kullanıyordu, yüz binlerce lira buhar oldu

Münir Karaloğlu, Kuyumcu, Çamdibi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altın toplayıp kaçan kuyumcu, müşterilerine 'Çok pişmanım' yazmış - Son Dakika


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