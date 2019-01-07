Son Dakika Haberleri: Altın Toptancısını Soymaya Çalışan Şüpheliler Kaçtı

Altın Toptancısını Soymaya Çalışan Şüpheliler Kaçtı

1 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcuya malzeme getiren toptancıyı silahla yaralayarak soymaya çalışan 3 kişi kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcuya malzeme getiren toptancıyı silahla yaralayarak soymaya çalışan 3 kişi kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Sefa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya, altın toptancısı malzeme bıraktı. Toptancıyı takip eden şüpheli 3 kişi, esnafı bacağından silahla vurarak yaraladı.

Toptancıyı soymaya çalıştıkları sırada kuyumcu ve çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheliler, otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı toptancı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:57 Kaynak: AA

Polis, Gaziosmanpaşa, Güncel
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