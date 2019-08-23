Altın üçgen: Karakter, kabiliyet, kariyer
23 dakika önce
Teknoloji dünyayı hızla farklılaştırıyor.
Teknoloji dünyayı hızla farklılaştırıyor. Kısa bir süre içinde hayatımızdaki pek çok şeyde köklü değişimler bekleniyor. Bu durumda çocuklarımızı nasıl yetkinliklerle donatmalıyız? Yazarlar Sekman ve Eriş'e göre, burada "başarı becerileri" öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:55
14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu Beşiktaş'ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Yeni sistemde istifa eden de kıdem tazminatı alacak Eşine o sözü söyleyen yandı...