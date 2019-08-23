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Altın üçgen: Karakter, kabiliyet, kariyer

23 dakika önce

Teknoloji dünyayı hızla farklılaştırıyor.

Altın üçgen: Karakter, kabiliyet, kariyer, System.String[]

Teknoloji dünyayı hızla farklılaştırıyor. Kısa bir süre içinde hayatımızdaki pek çok şeyde köklü değişimler bekleniyor. Bu durumda çocuklarımızı nasıl yetkinliklerle donatmalıyız? Yazarlar Sekman ve Eriş'e göre, burada "başarı becerileri" öne çıkıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:55 
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